Италия может начать ослабление ограничений из-за COVID-19 до конца апреля

В Италии до конца апреля могут начать ослаблять отдельные ограничения, которые ввели из-за вспышки коронавирусной инфекции и большого количества больных.

Об этом премьер Италии Джузеппе Конте сказал в интервью BBC.

Читайте также Коронавирус в Италии: за сутки выздоровело рекордное количество людей

Конте сообщил, что эксперты подтверждают стабилизацию ситуации в стране и, вероятно, что в Италии смогут начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого апреля.

"Однако мы не можем переходить от полного закрытия до либерализации экономической активности. Мы должны делать все постепенно", – добавил премьер Италии.

Добавим, что карантин в связи с эпидемией коронавируса ввели в Италии с 9 марта.

По состоянию на 9 апреля, в стране подтвердили 139 422 случая заражения коронавирусом, 17 669 из которых закончились летально. В Италии более 26 тысяч человек выздоровели.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.