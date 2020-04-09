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Италия может начать ослабление ограничений из-за COVID-19 до конца апреля

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Італія може почати послаблення коронавірусних обмежень до кінця квітня / Getty Images

В Италии до конца апреля могут начать ослаблять отдельные ограничения, которые ввели из-за вспышки коронавирусной инфекции и большого количества больных.

Об этом премьер Италии Джузеппе Конте сказал в интервью BBC.

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Конте сообщил, что эксперты подтверждают стабилизацию ситуации в стране и, вероятно, что в Италии смогут начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого апреля.

"Однако мы не можем переходить от полного закрытия до либерализации экономической активности. Мы должны делать все постепенно", – добавил премьер Италии.

Добавим, что карантин в связи с эпидемией коронавируса ввели в Италии с 9 марта.

По состоянию на 9 апреля, в стране подтвердили 139 422 случая заражения коронавирусом, 17 669 из которых закончились летально. В Италии более 26 тысяч человек выздоровели.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
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