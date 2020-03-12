Италия усилила карантинные мероприятия из-за коронавируса: закрыли почти все магазины

В течение суток коронавирусом в Италии заразились 2 313 человек, что является рекордной цифрой от начала вспышки заболевания. Правительство страны объявило о новых ограничениях из-за распространения болезни: закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил в обращении, что также закроют парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, в том числе бары и рестораны, сообщает ANSA. В то же время общественный транспорт, банки и почта будут работать в обычном режиме.

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Для достижения эффекта от новых усиленных мер придется подождать несколько недель.

Если цифры будут продолжать расти, что отнюдь не маловероятно, это не значит, что нам придется торопиться с введением новых мер. Нам не следует вслепую бежать в пропасть. Мы должны мыслить ясно и быть ответственными,

– пояснил Конте.

Заметим, что в стране на момент внедрения более жестких мер были уже закрыты школы, спортзалы, музеи, ночные клубы.

Премьер-министр призвал не паниковать, потому что продуктовые магазины остаются открытыми.

Всего в Италии заразились коронавирусом около 13 000 людей, это вторая страна по количеству больных после Китая. По состоянию на 12 марта умерли уже 827 человек. Как живет Италия во время эпидемии коронавируса – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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