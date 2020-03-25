Италию ждет пик эпидемии коронавируса на этой неделе – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала, когда в Италии наступит пик распространения коронавируса Covid-19. После чего, вероятно, распространение болезни пойдет на спад.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Италии может достичь пика на этой неделе, после чего пойдет на спад. Об этом заявил замдиректора ВОЗ Раньери Гуэрра, сообщило издание ANSA.

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Замедление темпов роста количества инфицированных коронавирусом является чрезвычайно положительным фактором.

В некоторых регионах я считаю, что мы близки к точке выпадения кривой. Поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а потом упасть,

– сказал Гуэрра.

По данным ВОЗ, эта неделя и первые дни следующего будут решающими, ведь должны дать результаты меры, принятые итальянским правительством 15-20 дней назад.

Согласно последним данным специалистов Университета Джона Хопкинса, в Италии насчитывается более 69 тысяч инфицированных коронавирусом, число умерших превысило 6,8 тысячи.

Главное о распространении коронавируса в Италии

Общее количество зараженных в Италии – 69 176 человек.

Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране самое большое количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств.

Минимум 2629 медицинских работников заразились коронавирусом, 13 из которых умерли. Согласно подсчетам, количество больных коронавирусом медиков в Италии составляет 8,3% от общего количества случаев в стране.

В итальянском городе Бергамо тела умерших от коронавируса приходится перевозить из города. Местный крематорий просто не может справиться с таким большим количеством тел.

Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.

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