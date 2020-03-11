Итальянская блогерша Кьяра Ферраньи рассказала о ситуации в стране: больницы не готовы

На днях влиятельная блогерша Кьяра Ферраньи вместе с мужем рэпером Fedez пожертвовали 100 тысяч евро для улучшения больничных условий. Сегодня, 11 марта, на ее официальной странице в инстаграме появилось сообщение, которым она раскрыла правду на ситуацию с медициной в стране.

Италия оказалась на втором месте среди стран во всем мире по массовости заражения коронавирусом. Так, в государстве зафиксирован 631 летальный случай от смертельного недуга, а число больных перевалило за 10 тысяч человек.

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Так, Кьяра Ферраньи и ее муж на днях пожертвовали колоссальную сумму в размере 100 тысяч евро для создания новых больничных коек интенсивной терапии миланской больнице Сан-Раффаэле. Целью такой инициативы супругов стало стремление повысить уровень осознанности в обществе к масштабам заболевания коронавирусом. Так, только за сутки благотворительный проект собрал около 3 миллионов евро от граждан из 92 стран.

Сегодня, 11 марта, блогерша опубликовала сообщение, которым пролила свет на ситуацию с медициной в Италии. Так, она отметила, что сегодня более 5 тысяч человек нуждаются в госпитализации, однако больничные заведения не были готовы к такому количеству больных. Это повлечет то, что медики будут лечить зараженных выборочно.

Чтобы полностью объяснить ситуацию всем моим поклонникам иностранцам, которые сегодня явно не понимают ситуацию здесь, в Италии... Больницы не готовы ко всем этим случаям, и врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему количеству больных. Но если количество больных не уменьшится, им придется лечить пациентов избирательно, исходя из того, насколько они молоды и какие имеют шансы на выздоровление,

– объяснила Кьяра Ферраньи.

Она также отметила, что правительство Италии объявило карантин в стране до 3 марта, чтобы избежать распространения коронавируса и краха медицинской системы: "Сейчас мы все живем в карантине, как это было в некоторых города в Китае в прошлом месяце. Поэтому, пожалуйста, начните осознавать и понимать, что это не обычный грипп, а гораздо опаснее для всех нас".

Что известно о коронавирусе в Италии?Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии, государство находится на втором месте после Китая, который и стал источником коронавируса. Общее количество больных в Италии более 10 тысяч человек, из них 631 человек умер. Эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет.



Сначала от коронавируса страдал только север государства, в частности, регион Ломбардия. Однако позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация и до сих пор самая страшная. Из-за вспышки коронавируса итальянское правительство решило расширить карантинные мероприятия, которые ранее действовали в Ломбардии, на всю страну. Таким образом в Италии запретили все общественные собрания, спортивные мероприятия и вообще ограничили движение.