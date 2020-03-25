Итальянские врачи вынуждены выбирать, кого спасать: не хватает коек и кислородных аппаратов

Итальянский врач в центре коронавирусного кризиса рассказал, как ему приходится ежедневно принимать решение о жизни и смерти. Необходимость выбирать возникла из-за нехватки кроватей и кислородных устройств.

33-летний врач Микеле Болдрини рассказал о том, что никогда не сталкивался с такими сложными решениями так часто. Врач отметил, что не мог себе представить, что смертельные случаи будут происходить только из-за нехватки кроватей и кислорода, пишет Metro.

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Мне все еще приходится решать, кто имеет право на интенсивную терапию, кому не предоставлять лечение, кого отпустить домой. Я диагностирую двусторонние интерстициальные случаи пневмонии ежедневно, хотя раньше видел только четыре раза в год,

– поделился врач.

Врач Болдрини добавил, что "в случае роста количества больных из-за пандемии коронавируса количество кислородных устройств и кроватей будет крайне малым, а за неимением необходимого оборудования случится много смертей".

По его словам, значительную часть больных составляют люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, такими как диабет или болезни сердца.

И если у них обнаруживают Coovid-19, их состояние быстро ухудшается, а врачам приходится ежедневно решать, вкладывать ли ресурсы в некоторых из них или отпускать домой.

Да, это часть нашей работы – решать, но это никогда не было обусловлено недостатком устройств и кроватей,

– признался Болдрини.

Он добавил, что люди умирают в одиночестве, ведь согласно протоколам они могут видеть своих родственников только через электронные устройства.

Медик также отметил, что уровень смертности очень высок по сравнению с предыдущими аналогичными синдромами гриппа с респираторными осложнениями. Covid-19 распространяется быстрее, чем сезонные вирусы гриппа.

Что известно о распространении коронавируса в Италии?

Общее количество зараженных в Италии – 69 176 человек. Ситуация с коронавирусом в Италии беспокоит весь мир. В стране самое большое количество смертей из-за болезни в мире, а в больницах уже не хватает коек и необходимых медицинских средств. Жителям Италии запретили ходить по улицам. Выходить можно только за продуктами, в аптеку и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение. В Италии от коронавируса умерли уже 3 украинки.



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