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В Ивано-Франковске на COVID-19 тестируют новорожденных: какие результаты

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В Ивано-Франковске начали тестировать на COVID-19 младенцев. Для этого используют метод ПЦР-диагностики.

Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что такое решение приняли из-за того, что сейчас есть большая вероятность заболеть этим недугом.

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"Сейчас, при переходе ко 2 этапу, угроза больше, ведь заработал общественный транспорт. Также через неделю заработают детские сады", – сказал мэр Ивано-Франковска.

Поэтому приняли решение максимально тестировать во время, когда может быть 2 волна (заболевания – 24 канал) и моменты, которые могут вернуть нас где-то на конец апреля,
– пояснил Марцинкив.

► Какие результаты тестирований среди младенцев

Марцинкив пояснил, что новорожденным медики проводят ПЦР-тестирование. Сейчас проверили 15 младенцев.

5 девочек и 10 мальчиков. К счастью, ни один тест не подтвердился,
– заверил мэр.

Мэр города рассказал, что тестирование проводят также женщинам, которые попадают в роддома Ивано-Франковска. Им проводят экспресс-тест даже тогда, когда признаков заболевания нет.

Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске

Руслан Марцинкив заверил, что ситуация в городе стабилизировалась. Количество пациентов, попадающих в больницы с подозрением на COVID-19, уменьшается.

Ежедневно поступают 6 – 10 пациентов в городские медучреждения,
– отметил Марцинкив.

Как стало известно, жители Ивано-Франковска стали чаще болеть пневмонией. Мэр города пояснил, что это один из основных признаков возможного заражения COVID-19, именно поэтому всем людям с пневмонией делают тестирование.

Справка. Сейчас в Ивано-Франковской области подтверждены 1 306 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 673 человека, а умерли – 74. Всего в Украине зафиксированы почти 22 тысячи больных смертоносной болезнью.

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Чем отличаются тесты на COVID-19 / Инфографика 24 канала

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости Ивано-Франковска Дети и несовершеннолетние Дети Коронавирус в Украине Тесты на коронавирус Здоровье Здоровая жизнь
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