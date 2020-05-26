В Ивано-Франковске на COVID-19 тестируют новорожденных: какие результаты
В Ивано-Франковске начали тестировать на COVID-19 младенцев. Для этого используют метод ПЦР-диагностики.
Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что такое решение приняли из-за того, что сейчас есть большая вероятность заболеть этим недугом.
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"Сейчас, при переходе ко 2 этапу, угроза больше, ведь заработал общественный транспорт. Также через неделю заработают детские сады", – сказал мэр Ивано-Франковска.
Поэтому приняли решение максимально тестировать во время, когда может быть 2 волна (заболевания – 24 канал) и моменты, которые могут вернуть нас где-то на конец апреля,
– пояснил Марцинкив.
► Какие результаты тестирований среди младенцев
Марцинкив пояснил, что новорожденным медики проводят ПЦР-тестирование. Сейчас проверили 15 младенцев.
5 девочек и 10 мальчиков. К счастью, ни один тест не подтвердился,
– заверил мэр.
Мэр города рассказал, что тестирование проводят также женщинам, которые попадают в роддома Ивано-Франковска. Им проводят экспресс-тест даже тогда, когда признаков заболевания нет.
Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске
Руслан Марцинкив заверил, что ситуация в городе стабилизировалась. Количество пациентов, попадающих в больницы с подозрением на COVID-19, уменьшается.
Ежедневно поступают 6 – 10 пациентов в городские медучреждения,
– отметил Марцинкив.
Как стало известно, жители Ивано-Франковска стали чаще болеть пневмонией. Мэр города пояснил, что это один из основных признаков возможного заражения COVID-19, именно поэтому всем людям с пневмонией делают тестирование.
Справка. Сейчас в Ивано-Франковской области подтверждены 1 306 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 673 человека, а умерли – 74. Всего в Украине зафиксированы почти 22 тысячи больных смертоносной болезнью.