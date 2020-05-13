В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 19-летняя девушка

19-летняя пациентка в Ивано-Франковской центральной клинической больнице умерла 13 мая. У девушки был лабораторно подтвержден коронавирус.

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив на брифинге.

Читайте также В Украине 16 425 случаев коронавируса COVID-19

По состоянию на 13 мая в Украине обнаружили 402 новых случая коронавируса. Всего в Ивано-Франковске подтвердили 1 144 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

По словам председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, девушка заболела еще 7 апреля. Она лечилась амбулаторно с диагнозом мононуклеоз, 29 апреля состояние больной очень ухудшилось.

3 мая девушку госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу Ивано-Франковска, через 5 дней ее перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Федоров сказал, что 12 мая больной из-за легочной недостаточности провели интубацию.

"12 мая была дважды остановка сердца. Однако, болезнь прогрессировала и пациентка умерли 13 мая", – добавил он.



Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.