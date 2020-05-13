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В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 19-летняя девушка

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В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 19-летняя девушка
В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 19-летняя девушка / Getty Images

19-летняя пациентка в Ивано-Франковской центральной клинической больнице умерла 13 мая. У девушки был лабораторно подтвержден коронавирус.

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив на брифинге.

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По состоянию на 13 мая в Украине обнаружили 402 новых случая коронавируса. Всего в Ивано-Франковске подтвердили 1 144 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

По словам председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, девушка заболела еще 7 апреля. Она лечилась амбулаторно с диагнозом мононуклеоз, 29 апреля состояние больной очень ухудшилось.

3 мая девушку госпитализировали в центральную городскую клиническую больницу Ивано-Франковска, через 5 дней ее перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Федоров сказал, что 12 мая больной из-за легочной недостаточности провели интубацию.

"12 мая была дважды остановка сердца. Однако, болезнь прогрессировала и пациентка умерли 13 мая", – добавил он.


Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Ивано-Франковска Здоровье Здоровая жизнь
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