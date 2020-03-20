Ивано-Франковск просит Зеленского ввести чрезвычайное положение: уже 15 подозрений на Covid-2019

Вечером 19 марта в Ивано-Франковской областной больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией Covid-2019, умерла 56-летняя женщина. Она стала 3 жертвой коронавируса в Украине. Утром 20 марта в Ивано-Франковске резко возросло количество людей, у которых подозревают инфекцию.

Сейчас таких пациентов до 15. Из-за этого местные власти просят президента Зеленского и Кабинет Министров ввести в Украине чрезвычайное положение. С такой просьбой к властной верхушке обратился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Сообщение обнародовано на его фейсбук-странице.

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Обращаемся к правительству, президенту, ввести жесткие меры, в частности – чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Промедление приведет к распространению вируса!

– говорится в сообщении мэра.

Марцинкив также отметил, что с 20 марта полиция города будет штрафовать людей за нарушение карантина – от 17 тысяч гривен для физических лиц и от 34 тысяч гривен для юридических.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки допускать не больше 10 человек, которые должны находиться на расстоянии минимум 2 метров друг от друга. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем", – добавил мэр Ивано-Франковска .

Видеообращение мэра Ивано-Франковска Марцинкива о ситуации с коронавируса в городе:

Что известно об умершей от коронавируса в Ивано-Франковске?

Ей было 56 лет. У женщины сначала была просто высокая температура и сухой кашель, но потом самочувствие ухудшилось. Ей диагностировали грипп "А" и ишемическую болезнь сердца, а также были осложнения в виде пневмонии.



В Минздраве уверяют: пациентка пришла в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, до получения положительного теста на Covid-2019.