Из-за коронавируса люди все чаще злоупотребляют алкоголем

Из-за карантина и коронавируса увеличивается количество алкогольно зависимых людей. Эксперты предупреждают, что во время пандемии злоупотребление наиболее опасно.

Эксперты из алкогольной зависимости опубликовали статью в издании British Medical Journal (BMJ), где предупреждают о росте количества употребления алкоголя в Великобритании.

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За неделю до 21 марта, когда в Англии ввели карантин, продажи алкоголя выросли на 67%. Ситуация может быть похожей и в других странах, предупреждают авторы. Для сравнения, общие продажи супермаркетов увеличились только на 43%.

Эти данные свидетельствуют о том, что тем, кто уже борется с алкогольной зависимостью, и тем, кто находится на грани зависимости, особенно нужна срочная поддержка.

Непосредственно перед тем, как пандемия коронавируса началась в Великобритании, Alcohol Health Alliance UK основал Комиссию по борьбе с вредом алкоголя (Commission on Alcohol Harm).

Алкоголь и насилие

Авторы указывают на то, что алкоголь тесно связан с насилием в семье, и одной из первых проблем карантина стало увеличение количества обращений в благотворительные учреждения по борьбе с насилием.

По их словам, хотя связь между алкоголем и насилием в семье является сложной, исследования показывают, что на момент нападения 73% лиц, совершивших насилие в семье, пили.

Как и во многих аспектах эпидемии коронавируса, только в ретроспективе мы сможем измерить влияние социальной изоляции, потери рабочих мест и финансового краха на употребление алкоголя. Если мы не будем готовиться к выходу из пандемии, мы увидим еще больший рост вреда от алкоголя для целого поколения,

– говорится в статье.

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