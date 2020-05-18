Из-за коронавируса в Швеции смертность самая большая за последние 27 лет

В прошлом месяце в Швеции из-за пандемии коронавируса зафиксировали самую высокую смертность, чем в любом другом месяце с 1993 года.

Такую информацию предоставило Статистическое управление Швеции, пишет swissinfo.

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Отметим, что Швеция не придерживалась строгих правил карантина, которые ввели другие государства. Именно поэтому в стране выше смертность, чем в других скандинавских странах. Шведская власть объясняла свое решение тем, что они не могут ограничивать права и свободы своих граждан, которые гарантирует Конституция.

Правительство выбрало стратегию по созданию "коллективного иммунитета" путем увеличения количества людей, которые контактировали с вирусом. Эта стратегия имеет целью не допустить второй волны заражения. Из-за такой политики на власти Швеции упал шквал критики со стороны других стран.

Всего в стране с начала вспышки умерло около 3700 человек от COVID-19. Но эпидемия не была такой смертельной, как некоторые сезонные ОРВИ за последние три десятилетия.

В декабре 1993 года смертность составила 11 057 человек по сравнению с 10 458 в апреле этого года.

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