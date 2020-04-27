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Из какой ткани лучше сшить защитную многоразовую маску: ответ ученых

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Из какой ткани лучше сшить защитную маску
Из какой ткани лучше сшить защитную маску / unsplash.com

В связи с пандемией коронавируса и нехваткой средств защиты в аптеках, многие люди пытаются сшить защитные маски самостоятельно. Ученые назвали комбинацию из двух тканей, которая, согласно их слов, может защитить почти на уровне респиратора N95.

Исследователи из Чикагского университета провели исследование, чтобы выяснить, какие ткани лучше фильтруют аэрозольные частицы. Они считают, что лучше с фильтрацией справляется комбинация хлопка с шифоном и натуральным шелком, сообщает ACS Nano.

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Исследователи обнаружили, что один слой плотного хлопкового листа в сочетании с двумя слоями полиэстер-спандекс-шифона фильтрует 80 – 99% частиц, в зависимости от их размера. Следовательно, комбинация этих материалов по фильтрации приближается к респираторным маскам типа N95.

Если заменить шифон на натуральный шелк, фланель или стеганое одеяло из хлопка с полиэстеровой подкладкой, то эффект фильтрации демонстрирует примерно такие же результаты.

З якої тканини найкраще зробити захисну маску
Эффективность фильтрации различных типов тканей и комбинаций / ACS Nano

Ученые объясняют, что эффективность комбинаций этих тканей объясняется их свойствами: плотные волокна хлопка выполняют роль механического барьера, а ткани типа шелка и шифона накапливать электричество, тем самым служа электростатическим барьером.

Вместе с тем ученые отметили, что даже небольшая щель между слоями тканей снижает эффективность защиты. Поэтому, если решили сделать защитную маску из подручных средств, работу необходимо выполнять качественно.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине исследования Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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