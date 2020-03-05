Из Китая эвакуируют еще двух украинцев, – Зеленский

Украина эвакуирует из Китая еще двух украинцев. Эвакуация будет происходить при посредничестве "Австрийских авиалиний".

Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи с эвакуированными в Новых Санжарах.

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На вопрос, как много еще украинский ждут эвакуации из Китая, Зеленский ответил, что очень скоро Украина вернет еще двоих украинцев из эпицентра распространения коронавируса.

Владимир Зеленский "Два человека сейчас подтвердили, что они хотят (эвакуироваться – ред. Здоровье 24). Мы очень быстро с "Австрийскими авиалиниями" сконтактировали, мы их заберем, этих двух людей, мы заберем в ближайшее время, но там есть еще много".

Президент также прокомментировал ситуацию с украинской Анастасией Зинченко, которая осталась в Ухане из-за своей собаки.

"Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решение. Если Китай не выпускает ни одного животного с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы как государство можем предложить ей все – больше, чем любому человеку. Хоть завтра мы вас забираем, собачку мы заберем даже в посольство. Потом, когда Китай позволит забрать животных, собачку можно забрать. Пожалуйста, мы поможем", – сказал Зеленский.

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Как проходила предыдущая эвакуация украинском

Утром 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Эвакуировали только здоровых людей, тех, кто имел признаки простуды, – не допустили на борт самолета.

За эвакуацией украинцев наблюдала вся Украина, ведь ни одна область не хотела принять эвакуированных на время обсервации. Поэтому сразу в нескольких областях протестовали люди, в частности в Тернопольской и Львовской областях. Когда же правительство сообщило, что эвакуированных решили поселить в Новых Санжарах на Полтавщине – там тоже вспыхнули протесты.

Особых размахов противостояние приобрело в день приезда эвакуированных. Кроме перекрытия дорог и поджогов шин, состоялась еще и схватка с правоохранителями.

4 марта эвакуированные провели последнюю ночь в обсервации "Новые Санжары". Медицинский центр находился под постоянной охраной. Людей обеспечили всем необходимым – горячей и холодной водой, трехразовым питанием и тому подобное. Чтобы люди не скучали целых две недели, неравнодушные передавали в обсервации книги, видеоигры и даже презервативы.

В самом помещении придерживались все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, обеззараживание отходов и ежедневный медицинский осмотр. Кроме бывшей главы МОЗ Зоряны Скалецкой, с эвакуированными контактировали только те люди, которые сопровождали их на самолете.

После того, как эвакуированные разъедутся по родным домам, территорию больницы должны продезинфицировать.

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