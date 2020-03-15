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Из космоса заметили массовые захоронения умерших от коронавируса в Иране

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Обнародовали спутниковые фото, на которых можно различить свежие массовые захоронения в Иране. Погибшие болели коронавирусом.

Судя по снимкам, кладбище Бехешти-Масума в городе Кум стремительно расширяется, поскольку в стране растет число умерших от коронавируса. Участки белого цвета на фото – те самые свежие могилы, пишет The Washington Post.

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Белое вещество может быть известью, которую часто используют для массовых захоронений. Запасы сложены рядом с еще не заполненными могилами.


Массовые захоронения в Иране / washingtonpost

Эксперты сообщили, что новые траншеи длиной примерно в 100 метров вырыты "с запасом", с учетом растущего количества смертей от COVID-19. Позже персидская служба BBC предоставила доказательства, описав, как на упомянутом кладбище работают люди в защитных костюмах.

"Это участок для жертв коронавируса. На сегодня захоронено более 250 умерших, – сообщил неизвестный рабочий. – Все эти свежие могилы заполнились за последние несколько дней".

Город Кум является эпицентром коронавируса в Иране. Сейчас страна является третьей в мире по количеству инфицированных – более 10000 инфицированных. В мире иранский режим подвергли широкой критике за отказ закрыть Кум, который посещает большое количество паломников шиитов.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Жертвы Коронавирус Covid-19 Иран Здоровье Лечение
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