Из космоса заметили массовые захоронения умерших от коронавируса в Иране
Обнародовали спутниковые фото, на которых можно различить свежие массовые захоронения в Иране. Погибшие болели коронавирусом.
Судя по снимкам, кладбище Бехешти-Масума в городе Кум стремительно расширяется, поскольку в стране растет число умерших от коронавируса. Участки белого цвета на фото – те самые свежие могилы, пишет The Washington Post.
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Белое вещество может быть известью, которую часто используют для массовых захоронений. Запасы сложены рядом с еще не заполненными могилами.
Массовые захоронения в Иране / washingtonpost
Эксперты сообщили, что новые траншеи длиной примерно в 100 метров вырыты "с запасом", с учетом растущего количества смертей от COVID-19. Позже персидская служба BBC предоставила доказательства, описав, как на упомянутом кладбище работают люди в защитных костюмах.
"Это участок для жертв коронавируса. На сегодня захоронено более 250 умерших, – сообщил неизвестный рабочий. – Все эти свежие могилы заполнились за последние несколько дней".
Город Кум является эпицентром коронавируса в Иране. Сейчас страна является третьей в мире по количеству инфицированных – более 10000 инфицированных. В мире иранский режим подвергли широкой критике за отказ закрыть Кум, который посещает большое количество паломников шиитов.
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