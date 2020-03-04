Из Украины хотели вывезти контрабандой медицинские маски

На Закарпатье пограничники задержали партию контрабандных медицинских масок, которые пытались вывезти в Румынию.

Случай произошел вблизи Мукачево, сообщила пресс-служба пограничников.

Читайте также: Во Франции из-за коронавируса из больниц массово воруют маски

"Пограничный наряд в нескольких десятках метров от границы обнаружил пять полиэтиленовых пакетов с одноразовыми медицинскими масками. Правонарушители планировали переместить в соседнюю Румынию 3650 штук таких изделий", – заявили в службе.

После распространения нового коронавируса во многих странах появился дефицит медицинских масок, которые некоторые считают эффективным средством защиты.



Контрабанда масок/Фото: ГПС

К теме: Почему маски и респираторы не защищают от вируса на 100%

Что надо знать о распространении коронавируса Covid-2019

В Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который путешествовал по Италии с семьей. Сейчас он в стабильном состоянии в инфекционной больнице Черновцов.

В целом в мире коронавирус зафиксировали уже в 73 странах. Количество больных составляет более 93 тысяч человек, более 3 тысяч человек умерли от пневмонии и осложнений, которые вызывает коронавирус Covid-2019.

Хорошая новость в том, что больные поддаются лечению и имеют шанс на выздоровление.

После Китая и Южной Кореи больше случаев болезни подтвердили в Италии. В стране болезнь унесла жизни 79 человек, а число случаев заражения приближается к 3 тысячам человек.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.