Из-за бешенства у собаки во Львове усилили меры безопасности: как уберечься от заболевания

85 Читати новину українською

Во Львове впервые за последние 12 лет обнаружили бешенство у брошенной собаки. Владельцев домашних животных призывают обязательно сделать прививки своим любимцам. Чем опасна болезнь и как от нее уберечься – узнавали журналисты 24 канала.

Собаку по кличке Кекс закрыли в сумке и бросили прямо посреди городского парка 21 апреля. В тот день ее нашли волонтеры и отдали в коммунальную ветеринарную клинику "Лев".

Читайте также: Больной бешенством пес покусал восьмерых людей в Николаеве

Именно там у собаки и обнаружили бешенство. Это подтвердили специалисты Госпродпотребслужбы 11 мая. Это – первый случай этой болезни во Львове за 12 лет. Теперь ветеринары призывают всех владельцев домашних животных немедленно вакцинировать своих любимцев.

Будут размещены точки вакцинации животных. Будет проводиться бесплатная вакцинация. Так что люди должны принести своих питомцев в эти точки или в больницы и провакцинировать,
– отметил начальник Львовской городской государственной больницы ветмедицины Орест Крук.

сказ львів пес
Собака Кекс, у которого обнаружили бешенство

 
Что такое бешенство, как оно передается и как лечиться
Бешенство – это инфекционное заболевание, которое характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы и очень часто заканчивается смертью больного.
 
Бешенство передается через укус, царапину и даже слюну.

Не стоит затягивать с обращением к врачу, даже если у вас обычная царапина или ссадина. Врачи отмечают: если укусили собака, кошка или дикое животное – в частности, лисица, волк, летучая мышь – надо сразу же обратиться к врачу и пройти вакцинацию. Сыворотку вводят в любом случае. Ведь инкубационный период бешенства у человека может длиться до года.

Первые признаки бешенства после укуса:
• неприятные ощущения в области укуса (царапины);
• в некоторых случаях наблюдается нагноение и покраснение кожи;
 
Больной может жаловаться на такие симптомы во время начальной стадии:
• снижение аппетита и похудение;
• нарушение сна и ночные кошмары;
• развитие апатии;
• субфебрильную температуру (температуру, которая повышается в течение долгого времени от 37 до 38 градусов)
• если укус был в лицо, больного преследуют галлюцинации, постепенно нарастает пульс, повышается артериальное давление и возникает ощущение беспокойства.
blog_ava
Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала
сегодня
1843
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Новости Львова Мир животных
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 197
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 493
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2051
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 6300
Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
3 мая 19:01 Угадайте страну по системе здравоохранения: тест
598
Новости
Больше новостей
Залиште відгук