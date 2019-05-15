Из-за бешенства у собаки во Львове усилили меры безопасности: как уберечься от заболевания

Во Львове впервые за последние 12 лет обнаружили бешенство у брошенной собаки. Владельцев домашних животных призывают обязательно сделать прививки своим любимцам. Чем опасна болезнь и как от нее уберечься – узнавали журналисты 24 канала.

Собаку по кличке Кекс закрыли в сумке и бросили прямо посреди городского парка 21 апреля. В тот день ее нашли волонтеры и отдали в коммунальную ветеринарную клинику "Лев".

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Именно там у собаки и обнаружили бешенство. Это подтвердили специалисты Госпродпотребслужбы 11 мая. Это – первый случай этой болезни во Львове за 12 лет. Теперь ветеринары призывают всех владельцев домашних животных немедленно вакцинировать своих любимцев.

Будут размещены точки вакцинации животных. Будет проводиться бесплатная вакцинация. Так что люди должны принести своих питомцев в эти точки или в больницы и провакцинировать,

– отметил начальник Львовской городской государственной больницы ветмедицины Орест Крук.



Собака Кекс, у которого обнаружили бешенство