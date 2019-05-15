Из-за бешенства у собаки во Львове усилили меры безопасности: как уберечься от заболевания
Во Львове впервые за последние 12 лет обнаружили бешенство у брошенной собаки. Владельцев домашних животных призывают обязательно сделать прививки своим любимцам. Чем опасна болезнь и как от нее уберечься – узнавали журналисты 24 канала.
Собаку по кличке Кекс закрыли в сумке и бросили прямо посреди городского парка 21 апреля. В тот день ее нашли волонтеры и отдали в коммунальную ветеринарную клинику "Лев".
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Именно там у собаки и обнаружили бешенство. Это подтвердили специалисты Госпродпотребслужбы 11 мая. Это – первый случай этой болезни во Львове за 12 лет. Теперь ветеринары призывают всех владельцев домашних животных немедленно вакцинировать своих любимцев.
Будут размещены точки вакцинации животных. Будет проводиться бесплатная вакцинация. Так что люди должны принести своих питомцев в эти точки или в больницы и провакцинировать,
– отметил начальник Львовской городской государственной больницы ветмедицины Орест Крук.
Собака Кекс, у которого обнаружили бешенство
Не стоит затягивать с обращением к врачу, даже если у вас обычная царапина или ссадина. Врачи отмечают: если укусили собака, кошка или дикое животное – в частности, лисица, волк, летучая мышь – надо сразу же обратиться к врачу и пройти вакцинацию. Сыворотку вводят в любом случае. Ведь инкубационный период бешенства у человека может длиться до года.
Первые признаки бешенства после укуса:
• неприятные ощущения в области укуса (царапины);
• в некоторых случаях наблюдается нагноение и покраснение кожи;
• снижение аппетита и похудение;
• нарушение сна и ночные кошмары;
• развитие апатии;
• субфебрильную температуру (температуру, которая повышается в течение долгого времени от 37 до 38 градусов)
• если укус был в лицо, больного преследуют галлюцинации, постепенно нарастает пульс, повышается артериальное давление и возникает ощущение беспокойства.