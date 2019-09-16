Из-за чего эмаль зуба быстрее стирается

Эмаль защищает дентин и пульпу от воздействия внешних раздражителей. Несмотря на то, что эмаль – это самая твердая ткань организма, она может стираться. Постепенно зубы стираются с возрастом.

Но стирание зубов бывает неравномерным, зубы могут стираться быстрее. При этом оголяется дентин, и человек испытывает боль.

Читайте также: Отбеливает зубы и не только: разрушили мифы о зубной пасте

Внешне зубы укорачиваются, меняется произношение звуков "с" и "з", а при жевании мышцы быстрее устают.

Причины повышенного стирания зубов:

Работа на производстве, в химической лаборатории.

Частое употребление кислой пищи: лимонов, грейпфрутов, соков.

Частое употребление сладких газированных напитков.

Булимия – психическое заболевание, при котором больной вызывает рвоту, а она в свою очередь очень кислая и разрушает зубы.

Неправильный прикус.

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава.

Хронический стресс, при котором сильно сжимаются жевательные мышцы.

Заболевания эндокринной системы.

Бруксизм – скрежет зубами во время сна.



Причины повышенного стирания зубов

Как лечить повышенное стирание зубов

1. Установить и устранить причину повышенного стирания эмали зубов.

2. Восстановить коронки зубов пломбировочными материалами или искусственными коронками.

Если вы заметили у себя повышенное стирание эмали зубов, то врач советует как можно быстрее обратиться к специалисту. Чем дольше вы не идете к врачу, тем сложнее и дороже будет лечение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.