Из-за чего эмаль зуба быстрее стирается
Эмаль защищает дентин и пульпу от воздействия внешних раздражителей. Несмотря на то, что эмаль – это самая твердая ткань организма, она может стираться. Постепенно зубы стираются с возрастом.
Но стирание зубов бывает неравномерным, зубы могут стираться быстрее. При этом оголяется дентин, и человек испытывает боль.
Читайте также: Отбеливает зубы и не только: разрушили мифы о зубной пасте
Внешне зубы укорачиваются, меняется произношение звуков "с" и "з", а при жевании мышцы быстрее устают.
Причины повышенного стирания зубов:
- Работа на производстве, в химической лаборатории.
- Частое употребление кислой пищи: лимонов, грейпфрутов, соков.
- Частое употребление сладких газированных напитков.
- Булимия – психическое заболевание, при котором больной вызывает рвоту, а она в свою очередь очень кислая и разрушает зубы.
- Неправильный прикус.
- Заболевания височно-нижнечелюстного сустава.
- Хронический стресс, при котором сильно сжимаются жевательные мышцы.
- Заболевания эндокринной системы.
- Бруксизм – скрежет зубами во время сна.
Причины повышенного стирания зубов
Как лечить повышенное стирание зубов
1. Установить и устранить причину повышенного стирания эмали зубов.
2. Восстановить коронки зубов пломбировочными материалами или искусственными коронками.
Если вы заметили у себя повышенное стирание эмали зубов, то врач советует как можно быстрее обратиться к специалисту. Чем дольше вы не идете к врачу, тем сложнее и дороже будет лечение.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.