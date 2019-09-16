Из-за чего эмаль зуба быстрее стирается

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Из-за чего эмаль зуба быстрее стирается
Из-за чего эмаль зуба быстрее стирается / abc.com.py

Эмаль защищает дентин и пульпу от воздействия внешних раздражителей. Несмотря на то, что эмаль – это самая твердая ткань организма, она может стираться. Постепенно зубы стираются с возрастом.

Но стирание зубов бывает неравномерным, зубы могут стираться быстрее. При этом оголяется дентин, и человек испытывает боль.

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Внешне зубы укорачиваются, меняется произношение звуков "с" и "з", а при жевании мышцы быстрее устают.

Причины повышенного стирания зубов:

  • Работа на производстве, в химической лаборатории.
  • Частое употребление кислой пищи: лимонов, грейпфрутов, соков.
  • Частое употребление сладких газированных напитков.
  • Булимия – психическое заболевание, при котором больной вызывает рвоту, а она в свою очередь очень кислая и разрушает зубы.
  • Неправильный прикус.
  • Заболевания височно-нижнечелюстного сустава.
  • Хронический стресс, при котором сильно сжимаются жевательные мышцы.
  • Заболевания эндокринной системы.
  • Бруксизм – скрежет зубами во время сна.

Причини підвищеного стирання зубів
Причины повышенного стирания зубов

Как лечить повышенное стирание зубов

1. Установить и устранить причину повышенного стирания эмали зубов.

2. Восстановить коронки зубов пломбировочными материалами или искусственными коронками.

Если вы заметили у себя повышенное стирание эмали зубов, то врач советует как можно быстрее обратиться к специалисту. Чем дольше вы не идете к врачу, тем сложнее и дороже будет лечение.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Стоматология
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