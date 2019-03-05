Из-за чего стареет кожа

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Из-за чего стареет кожа
Из-за чего стареет кожа / unsplash.com

Обычно под старением кожи люди имеют в виду лишь появление морщин. На самом деле этот процесс включает еще и пигментацию, потерю эластичности.

Кожа со временем становится сухой, расширяются малые сосуды, она становится склонной к воспалениям, пишет врач-диетолог Екатерина Павлова.

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Старение кожи – это многофакторный вопрос и генетика не на первом месте.

Внутренние факторы старения

• Гормональные изменения.
• Генетические особенности.
• Повреждение ДНК. Замедление клеточного обновления. Апоптоз (совокупность клеточных процессов, приводящих к гибели клетки).
• Перегрузка токсинами. Нарушения работы желудочно-кишечного тракта.
• Воспаление.
• Нарушение микроциркуляции.

Через що старіє шкіра
Из-за чего стареет кожа

Внешние факторы старения

1. Ультрафиолет, его чрезмерное влияние (это важнейший фактор преждевременного старения кожи).
2. Дефицит сна.
3. Синтетическая косметика. Неправильная косметика.
4. Экология, климат.
5. Курение, наркотики, избыток алкоголя.
6. Питание. К тому же, критически влияет дефицит нутриентов.
7. Стресс.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Красота Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
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