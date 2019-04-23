Из-за чего ускоряется сердцебиение

Учащенное сердцебиение или тахикардия – это нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений в покое превышает 100 ударов за минуту.

Кардиолог Этери Колесник отмечает, что появление тахикардии в ответ на испуг, стресс, при физической нагрузке — нормальная физиологическая реакция организма.

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Основные причины появления тахикардии

• физическая или эмоциональная нагрузка

• беременность

• травмы, кровопотери, ожоги

* ОРВИ/грипп/повышение температуры тела

• жаркая погода/баня

• употребление кофеиносодержащих напитков

• прием алкоголя

• прием стимулирующих веществ (энергетические напитки, кокаин)

• побочное действие лекарств

• гипотония и гипертония

• нарушение уровня электролитов в крови

• заболевания сердца (врожденные и приобретенные)

• анемия

• дисфункция щитовидной железы

• нейроциркуляторная дистония

• курение

Тахикардия – это симптом многих видов нарушения ритма сердца, которые могут быть безвредными (синусовая тахикардия), а могут угрожать жизни пациента (фибрилляция желудочков). Каждый случай индивидуален.

Тахикардия – симптомы — нехватка воздуха

— потемнение в глазах

— головокружение

— потеря сознания

— быстрый пульс

— сердцебиение — учащенное, ритмичное или неритмичное

Если тахикардия не проходит в спокойном состоянии – это повод обратиться к врачу для выявления причины.

Обследование пациента с тахикардией начинают с

1. Общего анализа крови, уровня железа и ферритина.

2. Электролитов крови (калий, натрий, магний, хлор).

3. Гормонов щитовидной железы.

4. Электрокардиографии.

5. Эхокардиографии.

6. Холтеровского мониторирования ЭКГ (24 ч и более).

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