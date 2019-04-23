Из-за чего ускоряется сердцебиение
Учащенное сердцебиение или тахикардия – это нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений в покое превышает 100 ударов за минуту.
Кардиолог Этери Колесник отмечает, что появление тахикардии в ответ на испуг, стресс, при физической нагрузке — нормальная физиологическая реакция организма.
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Основные причины появления тахикардии
• физическая или эмоциональная нагрузка
• беременность
• травмы, кровопотери, ожоги
* ОРВИ/грипп/повышение температуры тела
• жаркая погода/баня
• употребление кофеиносодержащих напитков
• прием алкоголя
• прием стимулирующих веществ (энергетические напитки, кокаин)
• побочное действие лекарств
• гипотония и гипертония
• нарушение уровня электролитов в крови
• заболевания сердца (врожденные и приобретенные)
• анемия
• дисфункция щитовидной железы
• нейроциркуляторная дистония
• курение
Тахикардия – это симптом многих видов нарушения ритма сердца, которые могут быть безвредными (синусовая тахикардия), а могут угрожать жизни пациента (фибрилляция желудочков). Каждый случай индивидуален.
— потемнение в глазах
— головокружение
— потеря сознания
— быстрый пульс
— сердцебиение — учащенное, ритмичное или неритмичное
Если тахикардия не проходит в спокойном состоянии – это повод обратиться к врачу для выявления причины.
Обследование пациента с тахикардией начинают с
1. Общего анализа крови, уровня железа и ферритина.
2. Электролитов крови (калий, натрий, магний, хлор).
3. Гормонов щитовидной железы.
4. Электрокардиографии.
5. Эхокардиографии.
6. Холтеровского мониторирования ЭКГ (24 ч и более).
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