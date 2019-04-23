Из-за чего ускоряется сердцебиение

131 Читати новину українською
Из-за чего ускоряется сердцебиение
Из-за чего ускоряется сердцебиение / verywellhealth.com

Учащенное сердцебиение или тахикардия – это нарушение сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений в покое превышает 100 ударов за минуту.

Кардиолог Этери Колесник отмечает, что появление тахикардии в ответ на испуг, стресс, при физической нагрузке — нормальная физиологическая реакция организма.

Читайте также: Почему давление не снижается после приема лекарств: 11 причин

Основные причины появления тахикардии

• физическая или эмоциональная нагрузка
• беременность
• травмы, кровопотери, ожоги
* ОРВИ/грипп/повышение температуры тела
• жаркая погода/баня
• употребление кофеиносодержащих напитков
• прием алкоголя
• прием стимулирующих веществ (энергетические напитки, кокаин)
• побочное действие лекарств
• гипотония и гипертония
• нарушение уровня электролитов в крови
• заболевания сердца (врожденные и приобретенные)
• анемия
• дисфункция щитовидной железы
• нейроциркуляторная дистония
• курение

via GIPHY

Тахикардия – это симптом многих видов нарушения ритма сердца, которые могут быть безвредными (синусовая тахикардия), а могут угрожать жизни пациента (фибрилляция желудочков). Каждый случай индивидуален.

 
Тахикардия – симптомы
— нехватка воздуха
— потемнение в глазах
— головокружение
— потеря сознания
— быстрый пульс
— сердцебиение — учащенное, ритмичное или неритмичное

Если тахикардия не проходит в спокойном состоянии – это повод обратиться к врачу для выявления причины.

Обследование пациента с тахикардией начинают с

1. Общего анализа крови, уровня железа и ферритина.
2. Электролитов крови (калий, натрий, магний, хлор).
3. Гормонов щитовидной железы.
4. Электрокардиографии.
5. Эхокардиографии.
6. Холтеровского мониторирования ЭКГ (24 ч и более).

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Лунный календарь стрижек на апрель 2019: важные советы
сегодня
12514
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
22 апреля 10:48 Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
415
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
20 апреля 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 1754
Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
19 апреля 14:43 Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
Олександр Бевза 204
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 апреля 17:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 2360
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
13 апреля 20:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 14404
Новости
Больше новостей
Залиште відгук