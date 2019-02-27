Из-за чего возникает рак сердца

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Из-за чего возникает рак сердца
Из-за чего возникает рак сердца / zacslegacyfoundation.org

Эксперты из Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Мичигане обнаружили, что рак сердца возникает из-за генетики.

Рак сердца – редкое онкозаболевания. В среднем его фиксируют в 1,38 случая на сто тысяч человек, пишет Medical Xpress.

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У кардиохирургов за всю практику может встретиться один такой случай.

Около 75% опухолей в сердце являются доброкачественными, то есть они не являются раковыми. Рак, который распространяется с легких и груди или других мест тела на сердце, более распространенный. Но когда опухоли возникают в сердце, они "вероятно являются следствием генетических пороков развития, поскольку сердце не является обычным местом для роста рака".

Більшість пухлин серця є доброякісними
Большинство опухолей сердца являются доброкачественными

Ученые отмечают, что редкость онкозаболевания связана со строением сердца. Дело в том, что сердечная мышца состоит из соединительной ткани, тогда как рак чаще всего поражает эпителиальную, которая устилает простату, пищевод и поджелудочную железу.

Поскольку большинство опухолей сердца являются доброкачественными, они обычно поддаются лечению хирургическим вмешательством. Без этого "опухоли могут вызвать проблемы, потому что кусочки их могут разрываться и вызвать инсульты.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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