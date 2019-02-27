Из-за чего возникает рак сердца

Эксперты из Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Мичигане обнаружили, что рак сердца возникает из-за генетики.

Рак сердца – редкое онкозаболевания. В среднем его фиксируют в 1,38 случая на сто тысяч человек, пишет Medical Xpress.

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У кардиохирургов за всю практику может встретиться один такой случай.

Около 75% опухолей в сердце являются доброкачественными, то есть они не являются раковыми. Рак, который распространяется с легких и груди или других мест тела на сердце, более распространенный. Но когда опухоли возникают в сердце, они "вероятно являются следствием генетических пороков развития, поскольку сердце не является обычным местом для роста рака".



Большинство опухолей сердца являются доброкачественными

Ученые отмечают, что редкость онкозаболевания связана со строением сердца. Дело в том, что сердечная мышца состоит из соединительной ткани, тогда как рак чаще всего поражает эпителиальную, которая устилает простату, пищевод и поджелудочную железу.

Поскольку большинство опухолей сердца являются доброкачественными, они обычно поддаются лечению хирургическим вмешательством. Без этого "опухоли могут вызвать проблемы, потому что кусочки их могут разрываться и вызвать инсульты.

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