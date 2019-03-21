Из-за чего возникают провалы в памяти

Американские эксперты провели исследование и установили, что амнезия и ухудшение памяти в целом могут быть связаны с мозжечком.

Ученые из Йельского университета проанализировали данные о состоянии мозга шести пациентов в возрасте от 33 до 59 лет, пишет журнал Neurocritical Care.

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Пациенты не могли вспомнить недавние события из своей жизни.

Ученые пришли к выводу, что причиной провалов в памяти могут быть злоупотребление опиоидами и дыхательная недостаточность.

Один из итогов исследования свидетельствует о том, что мозжечок может играть роль в познании, а не только контролировать моторные функции.

Амнезия – что это? Это частичная или общая неспособность запоминать отдаленные или недавние события. Амнезия подразделяется на частичную (человек не может вспомнить какие-то отдельные события) и полную (это когда у человека наблюдается полная потеря памяти). Кроме частичной и полной также есть временная амнезия, при которой у человека восстанавливаются воспоминания со временем в хронологическом порядке (сначала вспоминаются самые отдаленные воспоминания, а затем постепенно доходит до постоянных)

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