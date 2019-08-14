Из-за чего женщины теряют интерес к сексу

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Почему женщины теряют интерес к сексу
Почему женщины теряют интерес к сексу / yosoymujer.es

Исследователи из Великобритании и Австралии выяснили, что женщины теряют интерес к сексу не только из-за гормональных, но и из-за возрастных изменений.

Ученые опросили более 4500 женщин, средний возраст которых составлял 64 года, пишет NAMS.

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65% из них имели постоянного партнера, а 22,5% вели активную сексуальную жизнь. Многие люди отмечали, что секс не приносит так много удовольствия, как раньше, а некоторые говорили о дискомфорте

Женщины в возрасте уже не воспринимают свое тело таким желанным, как в молодости — это вызывает стресс, неуверенность в себе и перепады настроения. Часто эти факторы приводят к кризису в отношениях с партнером.

Из-за чего у женщин снижается половое влечение

  • состояния здоровья партнера (27%),
  • ухудшения физической формы (18%),
  • эректильной дисфункции (13,5%)
  • менопаузы (12,5%),
  • проблем в семье (10,5%).
  • проблем с жильем или переездом (9%)
  • приема лекарств (7%).

via GIPHY

К тому же, в зрелом возрасте многие женщины овдовели и не были готовы к новым отношениям.

Всего 3% опрошенных женщин заявили, что сексуальная жизнь их полностью устраивает.

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Теги: Новости Здоровье Секс Здоровье Психология
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