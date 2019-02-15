Из-за депрессии ваш мозг состарится на 10 лет быстрее

Депрессия может привести к преждевременному старению мозга. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Это было первое масштабное клиническое исследование такого характера.

Используя новые технологии сканирования мозга, ученые выяснили, что синаптическая плотность или количество соединений в мозгу жертв депрессий становится тоньше на 10 лет раньше, чем у тех, кто не склонен страдать депрессией.

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В среднем у пациентов с депрессией процесс старения мозга стартовал в 40 лет, а у людей без депрессий – в 50.

Изменения синаптической плотности угрожают более ранней потерей памяти, спутанностью сознания, замедлением речи и даже более ранним началом таких возрастных болезней, как старческое слабоумие.



Изменения мозга, провоцирующие депрессию, может спровоцировать старческое слабоумие

Результаты этого исследования дают науке стать ближе к пониманию того, чтобы объяснить почему у женщин, которые вдвое чаще страдают от депрессий, по сравнению с мужчинами, риск развития старческого слабоумия в три раза выше, чем у представителей сильного пола.

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Кроме того, полученные данные могут помочь в развитии лекарств, влияющих на гиппокамп – это участок мозга, который повреждается при старческом слабоумии и при депрессии, об этом пишет MedikForum.

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