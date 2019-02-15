Из-за депрессии ваш мозг состарится на 10 лет быстрее

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Из-за депрессии ваш мозг состарится на 10 лет быстрее
Из-за депрессии ваш мозг состарится на 10 лет быстрее / Unsplash

Депрессия может привести к преждевременному старению мозга. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Это было первое масштабное клиническое исследование такого характера.

Используя новые технологии сканирования мозга, ученые выяснили, что синаптическая плотность или количество соединений в мозгу жертв депрессий становится тоньше на 10 лет раньше, чем у тех, кто не склонен страдать депрессией.

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В среднем у пациентов с депрессией процесс старения мозга стартовал в 40 лет, а у людей без депрессий – в 50.

Изменения синаптической плотности угрожают более ранней потерей памяти, спутанностью сознания, замедлением речи и даже более ранним началом таких возрастных болезней, как старческое слабоумие.

Зміни мозку, котрі провокують депресію, може спровокувати старече слабоумство
Изменения мозга, провоцирующие депрессию, может спровоцировать старческое слабоумие

Результаты этого исследования дают науке стать ближе к пониманию того, чтобы объяснить почему у женщин, которые вдвое чаще страдают от депрессий, по сравнению с мужчинами, риск развития старческого слабоумия в три раза выше, чем у представителей сильного пола.

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Кроме того, полученные данные могут помочь в развитии лекарств, влияющих на гиппокамп – это участок мозга, который повреждается при старческом слабоумии и при депрессии, об этом пишет MedikForum.

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Теги: Психология Здоровье Депрессия
Источник: Здоров'я 24
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