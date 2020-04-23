Из-за длительного карантина от рака умрут сотни тысяч людей

Если нынешние карантинные ограничения в больницах не будут сняты в течение ближайших 6 месяцев, смертность от рака превысит обычные показатели на сотни тысяч случаев. Это связано с тем, что пациенты перестали посещать онкологов.

После начала эпидемии коронавирусной инфекции власти разных стран опасались, что государственные клиники будут переполнены инфицированными пациентами, пишет The Daily Mail.

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Поэтому они ввели ограничения на плановые осмотры и операции. Во многих клиниках плановые госпитализации вообще отменили, как и посещение узких специалистов.

Из-за этого сотни тысяч людей, у которых возникли какие-либо вопросы и подозрения по поводу собственного здоровья, не смогут попасть к врачу и провериться. Поэтому, как уже рассчитали специалисты, если карантин продлится 6 месяцев, то только в Великобритании число смертей от опухолей вырастет на 50 000 (а с учетом других стран это число может составить сотни тысяч).



Почти во всем мире перенесли плановые операции / unsplash.com

Такое мнение высказала известный консультант-онколог Кэрол Сикора (Karol Sikora). Но рак – часть проблемы. Эксперты сообщают об огромном количестве жертв инфарктов и инсультов, которые теперь в каретах скорой помощи ожидают более двух часов, пока их примут врачи.

Также люди, которых беспокоит сердце или болит голова, не обращаются за медицинской помощью. Потому что не хотят беспокоить врачей, которые занимаются лечением коронавируса.

Это провоцирует отложенную смертность, которая обязательно скажется на общих показателях летальности. Также из-за карантина возникнут многие другие болезни из-за стресса, депрессии, домашнего насилия, не принятых вовремя и не выписанных лекарств.



Правда и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала

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