Из-за глобального потепления люди будут болеть гриппом круглый год

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Вирус гриппа / aikyn.kz

Сейчас в Европе и США люди чаще болеют гриппом в холодное время года. Однако в ближайшие десятилетия болезнь начнет распространяться в течение всего года, как это сейчас происходит в тропических странах.

Popular Science рассказывает, что ученые опасаются, что вирус гриппа приобретает устойчивую форму. Человечество будет страдать от гриппа не только в осенне-зимний период, а в течение всего года.

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В странах умеренного климата грипп считается зимней болезнью, которая легко распространяется в холодном воздухе. И хотя казалось бы, что глобальное потепление должно уничтожить вирус гриппа, или по крайней мере сократить время, которое является наиболее благоприятным для его распространения.

Однако ученые отмечают, что в тропиках грипп взаимодействует с погодными условиями не так.

В теплом и влажном климате вирус поражает людей в течение целого года. По мере того, как будет расти температура, США и Европу ждет аналогичная ситуация.

Ученые пока не понимают, почему вирус гриппа по-разному ведет себя в тропическом и умеренном климате.

Тем не менее, они уже отметили, что зона, в которой люди болеют гриппом в течение всего года, расширяется.

Если сезонные вспышки заболеваемости гриппом изменятся на устойчивое распространение, врачам придется изменить существующие схемы вакцинации.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Лечение
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