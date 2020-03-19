Из-за эпидемии коронавируса Израиль закрывается от иностранцев
В связи с эпидемией коронавируса Израиль решил закрыть границу для почти всех иностранцев. Соответствующее решение одобрило управления по вопросам населения и миграции после рекомендаций Министерства здороохранения Израиля.
Такие ограничения будут касаться всех иностранцев, не имеющих гражданства или разрешения на постоянное проживание на территории Израиля, сообщает Times of Israel.
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Запрет на въезд также будет касаться тех иностранцев, которые могли бы отправиться на самоизоляцию сразу по прибытии в Израиль.
Как отметили в миграционном управлении, исключения предусмотрены только для тех иностранцев, для которых Израиль является "центром жизни". Впрочем, пока непонятно, как это будет определяться юридически.
Ранее в Израиле действовал режим изоляции для иностранцев. Всех граждан других стран, которые туда прибывали, размещали на 14-дневный карантин.
Что известно о коронавирусе в Израиле? По состоянию на 18 марта в Израиле зафиксировано 433 случая заражения коронавирусом. Смертей из-за болезни в этой стране пока не было, а 11 человек уже смогли вылечиться.
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