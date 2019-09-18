Из-за каких ошибок родителей дети часто болеют
Иногда малыши могут болеть из-за вирусной инфекции, которую они могут подхватить в общественных местах, в саду.
Педиатр Виктория Клещ назвала основные ошибки родителей, приводящие к простуде.
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Ошибки родителей, из-за которых дети болеют чаще
1. Одевают слишком тепло
Родители кутают в шапки-носочки-одеяла, не открывают окно в комнате, где лежит малыш. Они вывозят в теплую погоду, прикрывая чехлом или пеленкой.
Обязательно кипятят воду для купания и в комнате, где купают, еще поджигают газ, делая "сауну", ведь замерзнет.
Если на улице +22 – они в шапке, потому что ветер.
2. Греют все
Таким деткам греют все: водичку, компоты и даже йогурт.
3. Одевают по сезону
Дети одеты не по погоде, а по сезону: если на улице зима, значит зима – конверт из овчины или грубый комбинезон, и неважно что на улице +15.
Дети одеты не по погоде, а по сезону
4. Мерзнет мама – малыш мерзнет
Если мерзнет мама (которая сидит неподвижно на скамейке, время от времени наблюдая за ребенком) – значит холодно и малышу, который уже оббегал несколько кругов по площадке, покатался на всех качелях и сейчас играет с мячом.
5. Мороженое летом
Мороженое в лучшем случае можно летом, только мягкое и понемножку. А зимой мороженое малышу дают жидкое.
6. Запрещают бегать и играть
Таким деткам часто нельзя гонять по улице, ведь заболеешь/ребенок только после антибиотика/будет кашлять. Поэтому им мамы выбирают тихие и спокойные игры.
7. Не позволяют бегать по лужам
Мамы не позволяют детям бегать по лужам, да и вообще в плохую погоду им нужно сидеть дома.
8. Не купают во время ОРВИ
Дети, которые часто болеют, не купаются во время ОРВИ и не гуляют. Все для того, чтобы укрепить иммунитет. Еще неделю после болезни ребенку нужно переждать дома.
Не купать детей во время ОРВИ – ошибка родителей
9. Зима – не время для прогулок
Зимой мамы не пускают детей на улицу, поскольку это большой риск.
10. Их девиз: пусть лучше ребенок вспотеет, чем замерзнет.
11. Дают витамины для профилактики
В период гриппа и простуды мамы дают детям витаминки, противовирусные и стимуляторы иммунитета.
12. Аптечка больше, чем у врача скорой помощи.
В результате такие дети действительно болеют каждый раз как чуть-чуть замерзнут или съели/выпили что-то холодное.
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