Из-за карантина люди меньше занимаются сексом, – Durex

В компании Reckitt Benckiser, которой принадлежит производитель презервативов Durex, заявляют, что их продажи начали падать с марта 2020 года. В компании это связывают с карантинными ограничениями в большинстве стран.

Продажа презервативов начала падать, поскольку у людей теперь меньше возможностей проявлять сексуальную активность и знакомиться с новыми партнерами. Об этом заявил руководитель компании Лаксман Нарасимхан, сообщает BBC.

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В то же время меньше секса стало и у пар, которые живут вместе. Нарасимхан заявляет, что такие тенденции наблюдают как в Великобритании, так и везде, где были введены карантинные ограничения.

К слову, компания Reckitt Benckiser также занимается производством антисептиков и бытовой химии. Спрос на эти товары наоборот вырос.

Интересно, что у христиан большая часть карантина пришлась именно на период пасхального поста, когда в плане сексуальных отношений тоже действуют определенные ограничения. Этот фактор тоже мог повлиять на общую картину.

Что известно о карантине в Европе?Одной из первых европейских стран ввела карантин Италия еще 9 марта. Далее в течение около недели он распространился по всей Европе. В Украине его ввели с 12 марта.