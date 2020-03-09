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Из-за коронавируса карантин в Италии расширили на всю страну

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Из-за вспышки коронавируса итальянское правительство решило расширить карантинные мероприятия, которые ранее действовали в Ломбардии, на всю страну. Таким образом в Италии запретили все общественные собрания, спортивные мероприятия и вообще ограничили движение.

Нові обмежувальні норми почнуть діяти у країні у вівторок, 10 березня, зазначив прем'єр-міністр Джузеппе Конте. Про це повідомляє видання BBC.

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Очільник італійського уряду уточнив, що людям буде дозволено їздити лише на роботу чи у важливих сімейних справах. Водночас він наголосив, що найбезпечніше буде залишатися вдома.

Найвищий спортивний орган Італії Національний спортивний комітет закликав припинити проведення усіх усіх спортивних заходів аж до п'ятниці, 3 квітня. У цей час усі спортивні об'єкти будуть закритими.

Водночас повідомляєть, що кількість жертв коронавірусу в Італії різко зросла до 463. Загальна кількість інфікованих перевищила позначку у 9 тисяч осіб.

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.

У європейській державі епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.


Наслідки коронавірусу і статистика смертності / інфографіка 24 каналу

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Здоровье Спорт Коронавирус Covid-19 Здоровье Медицина
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