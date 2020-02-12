Из-за коронавируса китайские студенты в Украине жалуются на предвзятое отношение, несмотря на то, что они не были дома несколько месяцев. От предвзятого отношения страдают и граждане Южной Кореи.

"Некоторые иностранцы относятся к нам так, будто мы – вирус. Но я хочу сказать, что все китайцы настроены оптимистично, и мы – не вирус. Мы здоровы. И мы с надеждой смотрим в будущее", – сказала в комментарии ВВС китаянка Шао Инь Жу.

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От предубеждения страдают и представители других стран, в частности Южной Кореи.

"Сейчас украинцы боятся не только китайцев, а вообще китайцев, японцев, корейцев. Я кореец, но чувствую, что многие меня избегают из-за того, что я кажусь китайцем", – рассказал Якуб из Южной Кореи.

Смотрите видео об отношении в Украине к студентам из Китая:

Добавим, что по состоянию на 12 февраля количество умерших от коронавируса составило 1115 человек. Общее количество инфицированных – более 45 тысяч по всему миру.

В Украине не подтвердился ни один случай подозрения на коронавирус. Но тем временем 2 украинца подхватили коронавирус на лайнере Diamond Princess, который находится в карантине в Японии.



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