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Из-за коронавируса Lifecell просит украинцев вернуться домой из-за границы

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Из-за угрозы распространения коронавируса, Украина закрывает авиасообщение. В связи с этим, Lifecell направляет украинцам сообщение с просьбой вернуться домой до указанного срока.

Lifecell просит украинцев, находящихся за рубежом, вернуться домой до 23:59 16 марта, сообщает телеграмм-канал Коронавирус Онлайн.

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Администраторы канала поделились фотографией читательницы, которая находится в Стамбуле. На фото видно сообщение, пришедшее на ее телефон от оператора Lifecell.


Lifecell призывает украинцев вернуться домой из-за границы / Telegram

Напомним, что с 17 марта Украина останавливает авиасообщение с другими странами. Владимир Зеленский призвал всех граждан вернуться в страну до указанного числа.

Тех, кто не успеет сделать этого по объективным причинам, заберут спецрейсами.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине авиация
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