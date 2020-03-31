Из-за коронавируса остановили испытания препаратов против рака и других болезней
Ученые со всего мира начали клинические испытания экспериментальных вакцин и методов лечения COVID-19. В связи с этим, клинические испытания методов лечения других заболеваний пришлось отложить.
Из-за перегруженности в связи с коронавирусом, ученые из ведущих учреждений сообщают о прекращении клинических испытаний всех болезней, пишет Nature.
Важно Коронавирус: что нужно знать пациентам с онкологией
Ученый из Йельского университета рассказал, что клинические испытания рака сократили почти до нуля и позволяют лишь при чрезвычайной необходимости.
Трудно поверить, что всего месяц назад я никогда раньше не видел лучших клинических испытаний рака. Сейчас весь процесс действительно прекратился и мне плохо, потому что есть пациенты, которые могли бы получить пользу от этих испытаний,
– говорит Рой Хербст.
Также он отметил, что в таких мерах есть и своя необходимость. Ведь люди с онкологическими заболеваниями особенно уязвимы к COVID-19, из-за чего даже дорога в больницу для них опасна. В о же время некоторые новые методы лечения ослабляют иммунную систему, а усовершенствованное лечение с помощью генной модификации требует частого мониторинга в медицинском учреждении.
Поэтому, чем быстрее люди изобретут лекарство против коронавируса, тем быстрее запустятся клинические испытания других, не менее важных болезней.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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