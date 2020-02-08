В Украине будут отправлять в изоляцию всех прибывших из Хубэя
В связи с распространением коронавируса Кабмин установил временные ограничения для прибывших в Украину из китайской провинции Хубэй. Так, все прибывшие из Хубэя будут отправляться на 14 дней в изоляцию в специальных учреждениях.
"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенные Министерством здравоохранения заведения", – сообщили в Минздраве.
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По состоянию на 8 февраля в мире лабораторно подтверждены 34 тысячи 909 случаев заболеваний новым коронавирусом. Из них 724 – закончились смертью.
При этом 71% всех случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано именно в провинции Хубэй.
В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Симптомы коронавируса:
- высокая температура, которая стабильно держится;
- ухудшение общего состояния;
- потеря аппетита;
- частое дыхание, возникает одышка;
- слабость, вялость, снижение активности;
- кашель различной интенсивности.
Что надо знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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