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В Украине будут отправлять в изоляцию всех прибывших из Хубэя

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Из-за коронавируса прибывших из Хубэя в Украине будут отправлять в изоляцию в спецучреждения / fakty.ua

В связи с распространением коронавируса Кабмин установил временные ограничения для прибывших в Украину из китайской провинции Хубэй. Так, все прибывшие из Хубэя будут отправляться на 14 дней в изоляцию в специальных учреждениях.

"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенные Министерством здравоохранения заведения", – сообщили в Минздраве.

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По состоянию на 8 февраля в мире лабораторно подтверждены 34 тысячи 909 случаев заболеваний новым коронавирусом. Из них 724 – закончились смертью.

При этом 71% всех случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано именно в провинции Хубэй.

В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Симптомы коронавируса:

  • высокая температура, которая стабильно держится;
  • ухудшение общего состояния;
  • потеря аппетита;
  • частое дыхание, возникает одышка;
  • слабость, вялость, снижение активности;
  • кашель различной интенсивности.

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Что надо знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Здоровье Новости Украины Здоровая жизнь Лечение Министерство здравоохранения Украины Китай Коронавирус 2020
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