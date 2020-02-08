В Украине будут отправлять в изоляцию всех прибывших из Хубэя

В связи с распространением коронавируса Кабмин установил временные ограничения для прибывших в Украину из китайской провинции Хубэй. Так, все прибывшие из Хубэя будут отправляться на 14 дней в изоляцию в специальных учреждениях.

"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенные Министерством здравоохранения заведения", – сообщили в Минздраве.

Читайте также: Украинский тренер, работающий в эпицентре коронавируса в Ухане, рассказал о ситуации в городе

По состоянию на 8 февраля в мире лабораторно подтверждены 34 тысячи 909 случаев заболеваний новым коронавирусом. Из них 724 – закончились смертью.

При этом 71% всех случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано именно в провинции Хубэй.

В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Симптомы коронавируса:

высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, возникает одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.



Что надо знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.