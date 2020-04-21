Из-за коронавируса у медиков в Одесской области закрывают на карантин целую больницу

В Одесской области закрыли на двухнедельный карантин и дезинфекцию Подольскую городскую больницу из-за большого количества больных коронавирусом медиков.

"Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", – сообщил в фейсбуке глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

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Мчсники проведут во всех помещениях полную дезинфекцию.

Глава ОГА отметил, что такое решение приняли в связи с тем, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников.

По словам Куцого, по состоянию на утро 21 апреля в Одесской области подтвердили 146 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Одессе – 43 случая, в Подольске – 37 и в Беляевском районе с городом Теплодар – 27.

Заметим, что в целом в Украине коронавирусом от начала эпидемии заболели уже 1 074 работника медицинской сферы.



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