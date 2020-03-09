Из-за коронавируса в МИД подготовили рекомендации украинцам

В ведомстве отметили, что украинцам следует воздержаться от поездок в страны, в которых случаев заболевания Covid-19 зафиксировано больше всего.

В МИД также рассказали, как действовать землякам, которые уже находятся в странах, где свирепствует коронавирус.

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Из-за распространения в мире коронавируса, МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, больше всего пораженные вирусом,

– отметили в ведомстве.

Кроме того, в МИД отметили, что землякам, которые сейчас находятся за рубежом, следует быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать требования местных органов власти, в частности избегать посещения регионов, где заболевание наиболее распространено.

Также следует сообщить о своем местонахождении и данные для связи в ближайшее дипломатическое учреждение Украины. И конечно, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которые помогут предотвратить распространение коронавируса Covid-19.

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями:

Необходимо мыть руки с мылом и соблюдать элементарные правила гигиены. Если нет доступа к воде и мылу – воспользуйтесь антисептиком (обрабатывайте руки не менее 30 секунд).

Обязательно закрывайте нос и рот, когда чихаете. И не рукой, а локтем.

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться.

Тщательно мойте фрукты и овощи.

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание.

В случае эпидемии, избегайте скопления людей и на некоторое время забудьте об использовании общественного транспорта.

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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