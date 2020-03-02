Из-за коронавируса в Таджикистане запретили въезд гражданам 35 стран
Агентство гражданской авиации Таджикистана приказало местным и зарубежным авиакомпаниям и туроператорам не брать на борт граждан 35 стран.
Между тем граждан Таджикистана, которые вернутся домой из этих стран, разместят на двухнедельный карантин, сообщает Asia-plus.
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Такими мерами власть Таджикистана стремится обеспечить здоровье и безопасность своим гражданам.
Список стран, гражданам которых Таджикистан временно запретил въезд:
КНР, Япония, Корея, Вьетнам, Сингапур, Австралия, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Таиланд, Непал, Шри-Ланка, Индия, Финляндия, Италия, Великобритания, Испания, Швеция, Бельгия, Израиль, Австрия, Хорватия, Швейцария, США, Канада, ОАЭ, Египет, Иран, Ливан, Кувейт, Бахрейн, Оман, Афганистан, Ирак и Алжир.
В случае продажи авиабилетов и осуществления перелетов в аэропорты Таджикистана, граждане вышеупомянутых стран будут возвращены этими же рейсами обратно,
– говорится в сообщении.
В связи с этим, авиакомпании уполномочены вернуть деньги тем лицам, которые приобрели билеты заранее. Turkish Airlines уже разослали это сообщение всем аэропортам, с которыми сотрудничают. Впрочем, как отмечает СМИ, вопрос о возврате суммы авиабилетов, купленных на рейсы Turkish Airlines, остается открытым.
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