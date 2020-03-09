Из-за коронавируса в тюрьмах Италии бунты: 6 заключенных погибли

В Италии заключенные протестуют против ограничений, которые ввела власть для борьбы с коронавирусом.

Шесть человек погибли, по меньшей мере двое из них были под действием наркотиков, пишет ВВС.

Читайте также: В Иране освободили около 70 тысяч заключенных из-за эпидемии коронавируса

Почему протестуют заключенные

Бунт начался в воскресенье, когда шестьдесят заключенных подожгли тюрьму при попытке к бегству. Протесты начались после того, как заключенным сообщили о временном запрете посещения родственниками и друзьями. В то же время заключенным было разрешено связываться с посетителями по телефону или другими дистанционными способами.



Заключенные устроили пожар когда пытались сбежать / Фото: ВВС

Сотрудники тюрьмы остановили бегство. Впрочем, некоторые заключенные проникли в медпункт и приняли препараты, в частности метадон.

В целом протесты прошли в четырех итальянских тюрьмах. Новые правила привели к хаосу в тюрьмах Модены, Неаполя, Александрии и Фронзиноне.



После пожара узники проникли в медпункт, чтобы украсть психотропные препараты / Фото: BBC

Что известно о распространении коронавируса в Италии?

В Италии умерли 107 человек, у которых обнаружили коронавирус. В целом количество больных коронавирусом Covid-2019 в стране приближается к четырем тысячам. 23 провинции Италии попали в "красную зону" из-за вспышки коронавируса. Власть страны вводит очень строгие ограничения: запрет на въезд и выезд, закрытие общественных мест, отмена всех мероприятий.

Главное о Covid-19

По состоянию на 9 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 110 276 тысяч человек, из них умерли – более 3 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7375 человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.