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Из-за коронавируса в Украине могут массово освободить узников

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В Украине Министерство юстиции не исключает массовое освобождение заключенных из-за распространения коронавируса. Впрочем, в ведомости заверили, что пока такой вариант прорабатывают лишь в теории.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, которая отвечает за пенитенциарную систему пишет РБК-Украина.

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По ее словам, речь пока не идет о массовом освобождении заключенных из-за ситуации с коронавирусом.

Все-таки одна из наших целей – это охрана общества от лиц, совершивших опасные преступления,
– отметила Высоцкая.

Вместе с тем, она подчеркнула, что Минюст не исключает такой механизм.

Мы сейчас изучаем практику других стран, изучаем, какие изменения в наше законодательство могли бы быть приняты в экстренном порядке по данному вопросу, но пока это в теории,
– пояснила заместитель.

Евгений Захаров – сопредседатель Харьковской правозащитной группы объяснил, как массовое освобождение может быть реализовано на практике.

По его мнению, следует обеспечить автоматический выход из тюрем преступников, имеющих право на условно-досрочное освобождение.

В частности, в Италии заключенные протестуют против ограничений, которые ввела власть для борьбы с коронавирусом, из-за этого, шесть человек погибли.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
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