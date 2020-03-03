24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Из-за коронавируса в Украине поменяют правила вызова скорой помощи

- Читати новину українською

В связи с первым случаем заболевания коронавирусом в стране – специалисты ожидают новых случаев заражения. Следовательно, правила работы скорой помощи временно будут изменены.

Кроме того, работники экстренной помощи знают, как действовать в случае вспышки коронавируса, об этом сообщает 5 канал.

К теме: В Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Заместитель главы Минздрава Дмитрий Луфер рассказал, что бригады скорой помощи будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирусную инфекцию.  Скорая помощь обязательно будет приезжать в случае, если у человека будет и подозрение на коронавирус, и высокая температура.

Сейчас нарабатывается возможность изменений к порядку вызова скорой и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу,
– пояснил Дмитрий Луфер.

Также Луфер добавил, что работники скорой знают, как действовать в случае подозрения на Covid-19. У медработников есть утвержденный план действий и отдельные койки в инфекционных больницах. Врачи ожидают пациентов и знают, что делать.

Что известно о коронавирусе в Украине?

3 марта результаты анализов подтвердили наличие коронавируса у украинца, который вернулся в Черновцы со своей женой из Италии. 29 февраля его госпитализировали с клиническими признаками гриппа – медработники работали в защитных костюмах. Сейчас состояние больного стабильное.

Жена больного находится в самоизоляции в собственной квартире. Поскольку у женщины отсутствуют симптомы, но она в зоне риска – с ней постоянно контактирует врач. При появлении симптомов женщину сразу госпитализируют и назначат необходимые анализы.

КоронавірусКоронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта
сегодня
Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук