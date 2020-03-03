Из-за коронавируса в Украине поменяют правила вызова скорой помощи

В связи с первым случаем заболевания коронавирусом в стране – специалисты ожидают новых случаев заражения. Следовательно, правила работы скорой помощи временно будут изменены.

Кроме того, работники экстренной помощи знают, как действовать в случае вспышки коронавируса, об этом сообщает 5 канал.

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Заместитель главы Минздрава Дмитрий Луфер рассказал, что бригады скорой помощи будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирусную инфекцию. Скорая помощь обязательно будет приезжать в случае, если у человека будет и подозрение на коронавирус, и высокая температура.

Сейчас нарабатывается возможность изменений к порядку вызова скорой и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу,

– пояснил Дмитрий Луфер.

Также Луфер добавил, что работники скорой знают, как действовать в случае подозрения на Covid-19. У медработников есть утвержденный план действий и отдельные койки в инфекционных больницах. Врачи ожидают пациентов и знают, что делать.

Что известно о коронавирусе в Украине?

3 марта результаты анализов подтвердили наличие коронавируса у украинца, который вернулся в Черновцы со своей женой из Италии. 29 февраля его госпитализировали с клиническими признаками гриппа – медработники работали в защитных костюмах. Сейчас состояние больного стабильное.

Жена больного находится в самоизоляции в собственной квартире. Поскольку у женщины отсутствуют симптомы, но она в зоне риска – с ней постоянно контактирует врач. При появлении симптомов женщину сразу госпитализируют и назначат необходимые анализы.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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