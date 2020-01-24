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Смертельный коронавирус: во всем Китае запретили туризм

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Закрыли китайскую стену / Wikipedia

В Китае ввели запрет на продажу путевок на внутренние и международные курорты, он начал действовать 24 января. Власть прибегла к этим методам из-за распространения коронавируса.

Закрыли доступ ко многим достопримечательностям, учитывая Великую китайскую стену, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Bloomerg.

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Доступ закрыли к той части стены, которая находится на перевале Цзюйюн, а у туристов города Губе, который также расположен у Великой китайской стены, перед входом будут измерять температуру.

Кроме того, до 30 января закрыли пекинский национальный стадион "Птичье гнездо", а с субботы в том же городе перестанет быть доступной гробница императора династии Мин и лес пагод Иньшань.


Закрытый город Ухань / Getty

Напомним, что с субботы закроют и парк развлечений Диснейленд, расположенный в Шанхае. А в придачу компания Cirque du Soleil объявила об отмене цирковых выступлений на востоке Китая.

К слову, в Китае уже закрыли 13 городов, там не работает общественный транспорт и отменены все спектакли, выставки и другие любые массовые мероприятия.

Кроме того, в Пекине празднования китайского нового года в этом году таки не будет. Власти решили, что избежать распространения массовой эпидемии таки важнее, чем ежегодная традиция.

 
Коронавирус – что это?
Это род вирусов, которые размножаются в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Китай Пневмония в Китае 2020 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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