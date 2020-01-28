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Из-за коронавируса запретят вывоз домашних животных из Китая

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Запрет на вывоз животных из Китая / ageas.co

Сейчас по всему миру действует запрет на животных из Китая, впрочем скоро не будут позволять вывозить и домашних животных.

Такую возможность допустил исполнитель обязанностей председателя "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин во время пресс-брифинга Минздрава, который состоялся 28 января.

К теме: Тесты для проверки на коронавирус из Китая будут в Украине до конца недели, – Минздрав

Напомним, что с 16 января действует запрет на временную перевозку диких животных из Китая.

Во многих провинциях страны принято употреблять диких животных в пищу, впрочем специалисты считают, что новый вид китайского коронавируса мог происходить от змеи.

 
Коронавирус – что это?
Это группа вирусов, которые могут передаться от животного к человеку и способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.

 
Коронавирус – симптомы
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

У львовянина, который вернулся из Китая, не выявили коронавируса
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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Министерство здравоохранения Украины Коронавирус 2020
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