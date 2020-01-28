Из-за коронавируса запретят вывоз домашних животных из Китая

Сейчас по всему миру действует запрет на животных из Китая, впрочем скоро не будут позволять вывозить и домашних животных.

Такую возможность допустил исполнитель обязанностей председателя "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин во время пресс-брифинга Минздрава, который состоялся 28 января.

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Напомним, что с 16 января действует запрет на временную перевозку диких животных из Китая.

Во многих провинциях страны принято употреблять диких животных в пищу, впрочем специалисты считают, что новый вид китайского коронавируса мог происходить от змеи.

Коронавирус – что это? Это группа вирусов, которые могут передаться от животного к человеку и способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:

По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерли 106 человек.

Китайским коронавирусом по всему миру болеет 4600 человек.

В Украине пока не зафиксировали ни одной вспышки заболевания.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в Китай.

Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.

Коронавирус – симптомы Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.

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