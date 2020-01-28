Из-за коронавируса запретят вывоз домашних животных из Китая
Сейчас по всему миру действует запрет на животных из Китая, впрочем скоро не будут позволять вывозить и домашних животных.
Такую возможность допустил исполнитель обязанностей председателя "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин во время пресс-брифинга Минздрава, который состоялся 28 января.
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Напомним, что с 16 января действует запрет на временную перевозку диких животных из Китая.
Во многих провинциях страны принято употреблять диких животных в пищу, впрочем специалисты считают, что новый вид китайского коронавируса мог происходить от змеи.
Что стоит знать про коронавирус 2019-nCoV:
- По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерли 106 человек.
- Китайским коронавирусом по всему миру болеет 4600 человек.
- В Украине пока не зафиксировали ни одной вспышки заболевания.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в Китай.
Если у вас поднялась температура, появились симптомы гриппа или респираторного заболевания, советуем вам все же наведаться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции.
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.
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