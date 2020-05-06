Из-за коронавирусных ограничений миллионы людей могут умереть от туберкулеза

Из-за распространения коронавируса в мире множество стран объявили карантин и призывали людей к самоизоляции. В таких условиях остановилось лечения пациентов, больных туберкулезом.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона, Университета Джона Хопкинса и организации "Остановите туберкулез" (Stop TB Partnership).

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В заключении говорится, что в период 2020 – 2025 годов у 6,3 миллиона человек разовьется туберкулез. Смертность от заболевания может достичь количества в 1,4 миллиона, что откинет ситуацию в этой области к показателям 5-8-летней давности.

Причиной этого является то, что в условиях коронавирусных ограничений в мире и изоляции туберкулез не лечат.

По словам исполнительного директора Stop TB Partnership Лючице Дициу, вакцины от туберкулеза до сих пор не существует и люди болеют и умирают от этого на протяжении тысячелетий.

У нас в процессе разработки две-три потенциальных вакцины (от туберкулеза, – Здоровье 24). Нам нужно к 2027 году вакцинировать полмиллиарда человек, а мы в недоумении смотрим на заболевание коронавируса ... которому 120 дней, и против которого в разработке 100 вакцин. Так что я думаю, этот мир, простите мой французский, облажался,

– заявила она.

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