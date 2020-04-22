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Почти в тысяче больниц в Украине будет дефицит финансирования в 2020 году, – Степанов

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Количество "скорых" в Украине уменьшится / Getty Images

Глава Минздрава пояснил, что со стартом второго этапа реформы здравоохранения городские, районные и областные больницы перешли на другую систему финансирования. Теперь средства будут поступать из Национальной службы здравоохранения по договорам. Однако в некоторых больницах Украины есть дефицит финансирования.

Речь идет о 984 больницах, которые получат средств меньше, чем в 2019 году. Об этом министр здравоохранения сказал во время брифинга Минздрава.

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Степанов добавил, что уменьшение составляет примерно от 10 до 50% в разных больницах страны.

Хочу привести конкретный пример. Возьмем Центр экстренной медицинской помощи Запорожской области. Недофинансирование составит 67 миллионов гривен. По прогнозам руководства департамента Минздрава – это сокращение бригад экстренной медицинской помощи,
– сообщил Степанов.

Он отметил, что из 154 будут работать 110 бригад. Как следствие – много людей потеряют работу, а "скорые" на вызов едут дольше.

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Заметим, что с 1 апреля в Украине стартовал второй этап трансформации системы здравоохранения. По программе НСЗУ оплачивает лечение пациентам на вторичном звене, поэтому каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию.

Преимущества медицинской реформы

  • Безвозмездность (медицинская помощь населению предоставляется бесплатно).
  • Доступность (высококачественная помощь любого специалиста доступна при наличии страхового полиса).
  • Мотивация (легальная экономическая мотивация лучших и эффективных специалистов системы здравоохранения).
  • Дополнительные финансы (прозрачное выявления возможных источников финансового обеспечения страховой модели).
  • Незаангажированность (функция подготовки кадров переходит к профессионалам, как следствие – прозрачное и незаангажированное лицензирование и сертификация).

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Деньги Здоровье Новости Здоровье Медицинская реформа Коронавирус в Украине Лечение Финансы Больница Реформы
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