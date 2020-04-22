Из-за пандемии коронавируса врачи все чаще не диагностируют рак

Медики в разных странах мира теперь заняты почти исключительно диагностикой и лечением COVID-19. В результате пациенты с другими болезнями потеряли возможность получить нормальную диагностику и лечение.

Как показывает печальная статистика, врачи общей практики в Англии и Уэльсе каждую неделю не замечают теперь по 2 700 злокачественных новообразований, пишет The Dail Mail.

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Количество направлений от этих врачей к узким специалистам для уточнения диагноза упало на 75% по сравнению со временем до начала пандемии. Это большая проблема, потому что чем позже обнаружат опухоль и начнут лечение, тем выше вероятность у пациентов умереть.

Фонд онкологических исследований Cancer Research UK подчеркивает, что каждую неделю тысячи операбельных злокачественных опухолей становятся неоперабельными. Национальные программы по диагностике рака груди, шейки матки и кишечника вообще временно свернуты.

Но это не значит, что и сам рак взял паузу, позволяя человечеству заниматься только одной болезнью.

Ситуация в Украине

Аналогичная ситуация и в Украине, где отменяются плановые обследования и операции. Установили ограничения на посещение поликлиник. Рекомендуется только при резком ухудшении здоровья вызвать скорую. В долгосрочной перспективе это вызовет заметный всплеск смертности.

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