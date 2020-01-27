Из-за смертельного коронавируса в Китае остановили автобусные перевозки

Уже более 80 человек умерли от коронавируса. Он вызывает простудные заболевания и нетипичные формы пневмонии. Для того, чтобы ограничить распространение вируса, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей.

Сейчас опасный коронавирус зафиксировали в: Китае, Канаде, Малайзии, Австралии, Франции, Шотландии, Таиланде, Японии, Южной Корее, Гонконге, на Филиппинах, Тайване, CША, Саудовской Аравии, Сингапуре и Вьетнаме.

Важно! Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространяется по миру

В Китае власти Пекина объявили, что из-за опасности распространения коронавируса вводится запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы, сообщили в Chinanews.

Запрет поддержали ряд китайских городов: Тяньцзинь, Сиань, Шаньдун и Шанхай.

Ранее в китайском городе Ухань, откуда начала распространяться болезнь, перекрыли все выезды. Для этого использовали как тяжелую технику, так и целые насыпи с земли и камней.



В китайском городе Ухань перекрыли все выезды / Фото из соцсетей В китайском городе Ухань перекрыли все выезды / Фото из соцсетей

В Шанхае дезинфицируют целые районы из-за вспышки смертельной пневмонии. Также Китай начал строительство новых больниц для лечения пациентов, зараженных новым видом смертельного коронавируса.



Строительство больницы для зараженных коронавирусом

Что надо знать о коронавирусе в Китае:

Первый смертельный случай болезни произошел 11 января. Коронавирусы могут вызвать как обычную простуду, так и вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Больные чаще всего жалуются на лихорадку, а порой – на проблемы с дыханием.

Вирусная пневмония – симптомы высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, возникает одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.

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