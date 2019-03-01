Из-за смерти пациентов в Украине запретили два известных препарата

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию "Лидокаина" и серию "Натрия хлорида".

Запрет на препараты установили в четверг, 28 февраля.

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Речь идет о серии US250718 "Лидокаин-Дарница" раствора для инъекций 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10. Производителем лекарств является ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", Украина.

Под временный запрет попал "Натрия хлорид", раствор для инъекций, 9 мг/мл по 10 мл в ампуле № 10 серии 202637. Производителем препарата является ОАО "Галичфарм", Украина.

Лекарства запретили из-за информации от "Государственного экспертного центра МЗ Украины" о летальном исходе при применении серии US250718 "Лидокаин-Дарница" и серии 202637 "Натрия хлорид".



В Украине запретили серию "Лидокаина" и серию "Натрия хлорида"

Отметим, что другие серии препарата "Лидокаин-Дарница" не запрещены. Что касается "Натрия хлорида", то под запретом является серия 203140.

Для чего применяют "Лидокаин-Дарница" и "Натрия хлорид"

"Лидокаин-Дарница" широко применяют для местной анестезии в хирургии, офтальмологии, стоматологии, оториноларингологии; как растворитель антибактериальных средств группы цефалоспоринов.

"Лидокаин-Дарница" широко применяют для местной анестезии

"Натрия хлорид" используют для приготовления растворов лекарственных средств для наружного и парентерального применения. Применяют средство для промывания ран, слизистой оболочки носа.

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