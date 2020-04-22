Из-за страха коронавируса люди начали регулярно травиться дезинфицирующими средствами

Оказалось, что паника из-за пандемии COVID-19 и отсутствие химической грамотности привели к увеличению случаев отравлений очистными и дезинфицирующими средствами в США.

Люди пытаются обезопасить себя от болезни, дезинфицируют все, что только можно и из-за этого травятся химикатами, сообщает CDC.

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Несоблюдение правил безопасности, незнание и паника приводят к тому, что люди травят себя и своих близких. Кроме того, есть высокий процент госпитализации среди детей дошкольного возраста, которые дышали парами или даже пробовали дезинфектанты на вкус.

В период, когда в США был пик коронавируса, в токсикологические центры поступило 45 550 обращений об отравлении очистными и дезинфицирующими средствами. Это на 20,4% больше, чем в январе-марте 2019 года.

По сравнению с предыдущим годом, в США возросло количество отравлений отбеливателями (прирост на 62,1%) и антисептиками для рук (прирост на 36,7%). Большая часть обращений связана именно с вдыханием паров антисептиков и очистных средств.

Кроме того, специалисты CDC утверждают, что данные токсикологических центров не отображают реальной картины, ведь далеко не все пациенты обращаются за медицинской помощью.

CDC сообщает, что в группе риска отравления абсолютно все группы людей, но самыми уязвимыми являются дети в возрасте до пяти лет.

Важно! Перед использованием любых химикатов внимательно читайте инструкцию на этикетке. Для разведения очистных и отбеливающих средств используйте воду комнатной температуры, проветривайте помещение и используйте средства защиты кожи и глаз.

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