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Из-за угрозы распространения коронавируса в Сумах отменили массовые мероприятия

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Уже три города отменили массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Как и в Сумах, такие же ограничения применили в Черновцах и Житомире.

Ограничение касается проведения всех массовых мероприятий, а также экскурсионных поездок школьников, сообщает прессслужба Сумского совета.

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Кроме того, в городском совете ограничат количество встреч, совещаний и заседаний с участием большого количества людей. В то же время в учебных заведениях города должны появиться дезинфекционные средства и средства личной защиты.

Такие решения были приняты для того, чтобы не допустить занесение и распространение коронавирусной инфекции на территории города.

Заметим, что все учебные заведения и в дальнейшем продолжают свою работу.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, сумчане должны организоваться и соблюдать все превентивные меры,
– говорится в сообщении.

Что известно об украинце, у которого обнаружили коронавирус: коротко

  • Мужчина среднего возраста вместе с женой вернулся из Италии в Украину 29 февраля. Впоследствии мужчине стало плохо, после чего был госпитализирован с симптомами простуды и першением в горле.
  • 3 марта лабораторные исследования подтвердили наличие в инфекции Covid-19.
  • Интересно, что о диагнозе больной узнал в свой день рождения.
  • Сначала жена мужчины находилась на самоизоляции в собственной квартире, ведь у нее отсутствовали симптомы.
  • Вечером 3 марта жители Черновцов собрались на протесты под подъездом женщины. По словам очевидцев, они кричали и перекрывали дорогу. Им не нравилось то, что жена мужчины, у которого обнаружили коронавирус, находится дома.
  • В итоге, 3 марта ее все таки забрала машина "скорой помощи" на обсервацию. По состоянию на 6 марта у женщины до сих пор нет симптомов заболевания.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус в Украине Медицина Профилактика заболеваний Сумы
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