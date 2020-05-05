Из-за вспышки коронавируса на Южно-Украинской АЭС изолировали более 100 человек

Вспышку коронавируса зафиксировали на Южно-Украинской АЭС. Заболели 12 работников, на станции усилили карантинные мероприятия.

О вспышке коронавирусной болезни на Южно-Украинской АЭС сообщила пресс-служба электростанции.

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Как говорится в сюжете ТСН, ситуация на Южно-Украинской АЭС достаточно серьезная. Кроме 12 подтвержденных случаев еще один с подозрением на коронавирус. Половину инфицированных в тяжелом состоянии, с пневмониями, забрали в больницу. Там они провели неделю и уже чувствуют себя значительно лучше.

Их состояние – один из них средней тяжести. Трое в состоянии удовлетворительном, скоро мы будем их выписывать,

– отметила директор Южноукаринской городской многопрофильной больницы Вера Шикерская.

Еще один сотрудник АЭС до сих пор в тяжелом состоянии в областной инфекционной больнице. Остальные – лечатся дома. Их семьи, друзей и знакомых, с которыми контактировали, проверяют на COVID-19.

Мы обследуем не только контактных, а и потенциальных контактных, чуть больше цепочку делаем, выводим их на самоизоляцию. Установлены 95 контактных лиц,

– прокомментировал заместитель генерального директора по кадрам Южно-Украинской АЭС Вячеслав Губа.

На АЭС усилили карантинные мероприятия: дезинфицируют помещения и оборудование. Чтобы работники утром перед проходной держали дистанцию, здесь сделали специальную разметку.

700 работников перевели на дистанционную работу. Чтобы защитить от вируса персонал так называемого "критического подразделения" – так называют отдел атомных реакторов – еще в начале карантина их полностью изолировали.

Какова ситуация с распространением коронавируса в городе Южноукраинск?

По состоянию на 5 мая в городе обнаружили 24 инфицированных. На въезде в Южноукраинск стоят блокпосты. Беспрепятственно проезжать могут только сотрудники АЭС. Всех остальных останавливают, измеряют температуру.

Важность карантина / Инфографика 24 канала

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