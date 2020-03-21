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"Избегайте контактов с животными": объяснение Минздрава насчет билбордов, что возмутили соцсеть

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В течение нескольких дней в сети распространяется информация с обвинением Министерства здравоохранения в неправдивом информировании людей. Речь идет о плакатах и билбордах с надписью "Избегайте контактов с животными" как противодействие коронавирусу.

Пользователей соцсетей, в том числе и зоозащитников такие информационные плакаты возмутили за якобы несоответствие действительности. Однако, в Минздраве объяснили: разрабатывали их еще в феврале, на основе данных того времени.

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В мире действительно нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных. Информационные материалы, разработанные Красным Крестом, которые печатались в феврале 2020 года, были согласованы предыдущим составом Минздрава Украины и содержали информацию по состоянию на конец января и февраля,
– отмечают в Минздраве.


Подобные изображения распространяли в сети / Фото из инстаграма

В сообщении Минздрава говорится, что официальных данных о том, могут ли животные заразить людей Covid-2019 пока нет. Поэтому специалисты все же советуют держаться на дистанции от диких животных и старательно выполнять все гигиенические мероприятия после контакта с домашними животными.

Также владельцам четвероногих напомнили, что после прогулки на улице и возвращения домой, животным нужно тщательно мыть лапы. А во время самого выгула избегать многолюдных мест. 

Случаи инфицирования животных

16 марта в Гонконге умер померанский шпиц, у которого диагностировали Covid-2019. В общем собаке за все время было сделано пять тестов на коронавирус, два из которых были отрицательными. 60-летняя хозяйка не позволила проводить вскрытие собаке, чтобы узнать причину смерти.

А 20 апреля в том же городе на коронавирус заболела вторая собака. Его хозяйка была инфицирована на Covid-2019, потому животное также решили проверить. Тест был положительным.

Между тем специалисты из Гонконгского отдела сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы заявили, что животные могут подхватывать коронавирус у хозяев, но не могут его передавать людям.

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Автор: Вероника Климская
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Мир животных
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