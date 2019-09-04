Избыток сна и его дефицит – опасны: чем они грозят

В будние дни людям часто не хватает времени на привычные дела/работу/учебу, поэтому сон может показаться роскошью. А вот в выходные они пытаются компенсировать количество часов сна.

Американские ученые-кардиологи утверждают, что избыток и недостаток сна повышают риск возникновения инфаркта, пишет ScienceDaily.

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Врачи провели анализ данных 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Эксперимент показал, что чрезмерный сон продолжительностью более 9 часов увеличивает риск появления инфаркта на 34%. В то время недостаток сна, продолжительность которого менее 6 часов, повышает этот риск на 20%.

Учитывая 30 других факторов – в частности, строение тела, физическую активность, социально-экономический статус и психическое здоровье – они обнаружили, что продолжительность сна само по себе влияет на риск сердечного приступа, независимо от других факторов.

Чем больше сон людей был за пределами 6-9 часов, тем увеличивался риск инфаркта.

Например, люди, которые спали 5 часов, имели на 52% более высокий риск сердечного приступа, чем те, кто спал 7-8. А у тех людей, которые спали 10 часов ночью, этот риск увеличивался вдвое.

Дефицит сна может повлиять на артерии или эндотелий (внутренний слой клеток), на развитие костного мозга воспалительных клеток, но также привести к неправильному приему пищи (что может повлиять на вес и, таким образом, – на сердце). Избыток сна также может усилить воспаление в организме, что также связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Они отметили, что соблюдение режима сна, который продолжается ежедневно шесть-девять часов, уменьшает опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. Это касается людей, имеющих генетическую предрасположенность.

Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний нужно придерживаться здорового сна, правильного питания и отказаться от курения.

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