Избыток сна и его дефицит – опасны: чем они грозят

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Избыток сна, как и дефицит – опасен: чем они грозят
Избыток сна, как и дефицит – опасен: чем они грозят / unsplash.com

В будние дни людям часто не хватает времени на привычные дела/работу/учебу, поэтому сон может показаться роскошью. А вот в выходные они пытаются компенсировать количество часов сна.

Американские ученые-кардиологи утверждают, что избыток и недостаток сна повышают риск возникновения инфаркта, пишет ScienceDaily.

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Врачи провели анализ данных 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет.

Эксперимент показал, что чрезмерный сон продолжительностью более 9 часов увеличивает риск появления инфаркта на 34%. В то время недостаток сна, продолжительность которого менее 6 часов, повышает этот риск на 20%.

Учитывая 30 других факторов – в частности, строение тела, физическую активность, социально-экономический статус и психическое здоровье – они обнаружили, что продолжительность сна само по себе влияет на риск сердечного приступа, независимо от других факторов.

Чем больше сон людей был за пределами 6-9 часов, тем увеличивался риск инфаркта.

Например, люди, которые спали 5 часов, имели на 52% более высокий риск сердечного приступа, чем те, кто спал 7-8. А у тех людей, которые спали 10 часов ночью, этот риск увеличивался вдвое.

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Дефицит сна может повлиять на артерии или эндотелий (внутренний слой клеток), на развитие костного мозга воспалительных клеток, но также привести к неправильному приему пищи (что может повлиять на вес и, таким образом, – на сердце). Избыток сна также может усилить воспаление в организме, что также связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Они отметили, что соблюдение режима сна, который продолжается ежедневно шесть-девять часов, уменьшает опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. Это касается людей, имеющих генетическую предрасположенность.

Чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний нужно придерживаться здорового сна, правильного питания и отказаться от курения.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания исследования
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